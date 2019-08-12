В Красноярском крае в палатке на реке нашли тела четырех туристов

В Красноярском крае в палатке на реке нашли тела четырех туристов

На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружили тела четырех человек с признаками отравления газом, сообщается на сайте главка СК по Красноярскому краю.

По факту случившегося началась проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Как отмечает «Красноярск онлайн», информации о возрасте погибших у следователей нет.

В январе мужчина и три его взрослых сына погибли из-за отравления угарным газом во время рыбалки в Свердловской области. Погибших нашли в палатке. По версии следствия, ЧП произошло в результате эксплуатации газовой горелки.