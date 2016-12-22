Под Барнаулом в палатке на реке нашли тела двух рыбаков и девушку в коме

Тела двух рыбаков и девушку в состоянии комы обнаружили 10 декабря в палатке у поселка Березовка Павловского района под Барнаулом. Девушка госпитализирована в больницу Барнаула с признаками отравления окисью углерода. Об этом сообщает в понедельник, 11 декабря, следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.
По факту гибели двух рыбаков СК проводит проверку.
Днем 9 декабря двое жителей Барнаула, 1981 и 1984 года рождения, и их 26-летняя знакомая приехали на реку Обь на зимнюю рыбалку. На льду участка реки между садоводством «Луговое» и селом Березовка они поставили палатку, внутри которой разожгли газовую горелку. Согласно предварительным данным следователей, мужчины погибли от отравления окисью углерода при использовании горелки.