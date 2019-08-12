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AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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«Известия» узнали о появлении в армии рот сотовой связи

Минобороны сформирует роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве. По данным газеты, новое оборудование для организации военной сотовой связи уже передали в части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске.

С помощью новых средств связи военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключившись к сигналу федеральных операторов в радиусе 30–40 км от передвижной вышки. Мобильные ретрансляторы и аппаратуру антенных пунктов будут устанавливать на автомобилях «КамАЗ». Передающие и принимающие сигнал устройства разместят в герметизированных кузовах, на которых смонтированы выдвижные антенны, пишет газета.

Это позволит сформировать закрытые зоны обмена информацией. Устройства обеспечат хорошую связь, например, при стихийных бедствиях и при терактах, в мирное время — в отдаленных районах страны.

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В 2017 году армейским командирам, допущенных к документам с пометкой «особая важность», выдали российские защищенные мобильные телефоны. Министерство обороны установило расход на такие переговоры в 24 млн руб. в год.

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Устройства через гражданские сотовые сети (в том числе из-за границы) могут обнаружить зашифрованные линии военных коммуникаций. Такие телефоны рассчитаны на температуру от плюс 20 до плюс 50 градусов и защищены шифрованием. Кроме того, они влагоустойчивы и могут принимать звонки, даже если погрузить их в воду на 1 м.

Теги: Минобороны, сотовая связь, российские военные
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