Военные получили телефоны с защищенным речевым каналом за 115 тыс. руб.

Армейским командирам, которые были допущены к документам «особой важности», выдали российские защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тыс. руб. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет газета «Известия».



Как отмечается в сообщении, они были выданы офицерам в конце 2017 года. Данные мобильные телефоны через гражданские сети, в том числе за рубежом, позволяют выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. Министерство обороны установило расход на такие переговоры в 24 млн руб. в год.

М-633С «Атлас» были изготовлены госпредприятием «Научно-технический центр «Атлас». На устройствах установлены российские комплектующие, а также отечественная операционная система. М-633С является модифицированной моделью GSM-телефона SMP-АТЛАС/2, который выпускается для гражданских нужд. Телефон для военных защищен от физического воздействия и помещен в металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Экран у телефона цветной, а внутри встроен MP3-плеер. Вес телефона — 130 грамм. Он выпускается ограниченной партией, около 100 штук в год, и каждый собирается вручную.



Устройство может работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов. Кроме того, он сможет принимать звонки, если его погрузить в воду на один метр.

Голосовую связь телефон осуществляет по каналу с аппаратной криптографической защитой и работает на сим-карте «МегаФона», потому что только у этого сотового оператора есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. Однако шифруется только голосовая связь. Шифрование не распространяется на текстовые сообщения и на другие средства передачи информации.

В 2014–2015 годах Минобороны заключило несколько контрактов с НТЦ «Атлас» на поставку средств связи. В частности, НТЦ поставил Минобороны 700 комплексов М-633С (по 115 тыс. руб. за единицу, контракт на 80 млн руб.). Кроме того, исполняется контракт на поставку специального телефона М-633С «Шмель» за 85 тыс. руб. за единицу (контракт на 85 млн руб.). Контракт на поставку «комплекса М-633С» за 108 тыс. руб. за единицу в количестве 1 тыс. уже исполнен (контракт на 108 млн руб.).