Росрыболовство пояснило нововведения в правилах рыбалки

Вступающие в силу со следующего года новые правила рыбалки обобщат те нормы, которые уже действовали ранее. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталия Молокова.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил он.

Под запрет, который действует и будет действовать везде, попадает, в частности, рыбалка с использованием жаберных сетей. Исключение сделано для некоторых категорий рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, в тех местах, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. Их сети должны состоять на учете и специально маркироваться.

Помимо этого власти запрещают: