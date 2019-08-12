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Росрыболовство пояснило нововведения в правилах рыбалки

Вступающие в силу со следующего года новые правила рыбалки обобщат те нормы, которые уже действовали ранее. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталия Молокова.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил он.

Под запрет, который действует и будет действовать везде, попадает, в частности, рыбалка с использованием жаберных сетей. Исключение сделано для некоторых категорий рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, в тех местах, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. Их сети должны состоять на учете и специально маркироваться.

Помимо этого власти запрещают:

  • электроудочки, поскольку они убивают почти все живое до дна водоема, где проводится рыбалка;
  • взрывчатку.

Для каждого бассейна, добавил Молоков, перечень запрещенных орудий свой, где-то он шире, где-то небольшой.

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Что касается платы за рыбалку, то с 2020 года такая система будет действовать в водоемах, где специально выращивают рыбу. Нововведением станет правило о свободной и бесплатной рыбалке, которое будет распространяться на все места, кроме тех, где рыбу выращивают специально.

Теги: Росрыболовство, рыбалка
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