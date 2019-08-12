Астронавт NASA назвал размер суточных во время полетов в космос

Ветеран космических полетов Скотт Келли сообщил агентству «РИА Новости», что размер выплачиваемых астронавтам NASA суточных по время полетов в космос ниже, чем у их российских коллег.

По его словам, в соответствии законом в сутки астронавтам выплачивают по $5. Келли объяснил, что это делается не ради шуток. Он отметил, что правительство должно выплачивать такие суточные своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах. При этом их обеспечивают едой, жильем и прочим.

По словам американского астронавта, члены экипажа Международной космической станции нечасто обсуждают тему оплаты труда. Келли отметил, что после общения с российскими коллегами на эту тему он узнал, что «им нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе».

Скотт Келли в 1996 году поступил в отряд астронавтов NASA. В период с 1999 по 2016 год он совершил четыре полета в космос, в том числе годовую экспедицию на МКС.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» назвали размер зарплаты космонавтов в России. В частности, согласно документу, утвержденному в последней редакции в 2016 году, кандидат в космонавты получает 60,9 тыс. руб. должностного оклада, космонавт — 63,8 тыс. руб., инструктор-космонавт — 88,4 тыс. руб. При этом у побывавших в космосе сотрудников оклад вырастает до 69,6 тыс. руб., помимо единовременного денежного вознаграждения.