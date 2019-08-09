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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Технологии и медиа ,  
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В работе сервиса «Авито» произошел сбой

В работе сервиса «Авито» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

По его данным, неполадки в работе наблюдались 8 августа в период с 20:00 до 22:00 часов. Проблемы наблюдались при запуске приложения, а также посещении сайта.

Сбои были зафиксированы на всей территории России. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

4 августа произошел глобальный сбой в работе Instagram. Тогда пользователи социальной сети со всего мира массово жаловались на трудности с размещением публикаций, отражением новостной ленты и просмотром сториз — видео и фото, доступных в течение 24 часов.

Теги: Авито, сбой
Материалы по теме
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
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