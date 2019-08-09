Технологии и медиа , 09 авг, 01:25
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В работе сервиса «Авито» произошел сбой
В работе сервиса «Авито» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.
По его данным, неполадки в работе наблюдались 8 августа в период с 20:00 до 22:00 часов. Проблемы наблюдались при запуске приложения, а также посещении сайта.
Сбои были зафиксированы на всей территории России. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
4 августа произошел глобальный сбой в работе Instagram. Тогда пользователи социальной сети со всего мира массово жаловались на трудности с размещением публикаций, отражением новостной ленты и просмотром сториз — видео и фото, доступных в течение 24 часов.