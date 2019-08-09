В работе сервиса «Авито» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

По его данным, неполадки в работе наблюдались 8 августа в период с 20:00 до 22:00 часов. Проблемы наблюдались при запуске приложения, а также посещении сайта.

Сбои были зафиксированы на всей территории России. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

4 августа произошел глобальный сбой в работе Instagram. Тогда пользователи социальной сети со всего мира массово жаловались на трудности с размещением публикаций, отражением новостной ленты и просмотром сториз — видео и фото, доступных в течение 24 часов.