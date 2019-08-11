Минобороны России сообщило о гибели 23 военных Сирии при атаках боевиков

За два дня при отражении атак боевиков террористических организаций в Сирии погибли 23 военнослужащих сирийской армии, еще семь военных получили ранения. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

10 августа боевики атаковали позиции правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, а 11 августа — в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

Отмечается, что все атаки боевиков были отбиты сирийскими правительственными силами. Правительственные войска атаковали порядка 700 боевиков. Их состав понес большие потери.

9 августа в Минобороны России подтвердили, что в результате наступления боевиков в Идлибской зоне деэскалации погибли десять сирийских военных, еще 21 военный получил ранения. Обстрелы наносились по позициям правительственных войск в районе Абу-Дали. Также минометному обстрелу подверглись населенные пункты Ачан и Абу-Омар.