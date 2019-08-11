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Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Общество ,  
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В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк

Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Инцидент произошел при проведении очистных работ. Всего на смене находились 16 горняков, 15 из них удалось самостоятельно эвакуироваться. Из-под завала было извлечено тело работника рудника без признаков жизни.

На месте происшествия работают пять сотрудников военизированного горно-спасательного отряда рудника «Сарылах-Сурьма». Отмечается, что работа месторождения сурьмы и производство технологических процессов не остановлено.

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СК начал проверку после гибели горняка при обрушении шахты в Кузбассе

В середине июля при обрушении горной породы в вентиляционном штреке шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области погиб один шахтер. В момент инцидента в шахте находились 66 человек.

Теги: горняки, Якутия
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