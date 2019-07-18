СК начал проверку после гибели горняка при обрушении шахты в Кузбассе

СК начал проверку после гибели горняка при обрушении шахты в Кузбассе

Следователи в Кузбассе проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего в результате обрушения горной породы в вентиляционном штреке шахты «Анжерская-Южная». Об этом сообщается на сайте регионального отделения управления СК по Кемеровской области.

Установлено, что во время установки крепежа произошло отслоение породы. Она придавила рабочего, который выполнял работы в вентиляционном штреке. Из-под завала мужчину подняли на поверхность его коллеги, где врачи «скорой помощи» констатировали его смерть.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалистам предстоит изучить должностные инструкции, а также проверить факт, проходил ли потерпевший инструктаж по технике безопасности и как выполнял соответствующие требования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности региона, в связи с гибелью рабочего на предприятии частично приостановлены работы. Причины случившегося расследует специально созданная комиссия.

Трагедия произошла в среду, 17 июля. В момент инцидента в шахте находились 66 человек, эвакуация сотрудников не проводилась.