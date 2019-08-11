Из психбольницы под Волгоградом сбежали осужденные за убийство и грабеж

Из психбольницы под Волгоградом сбежали осужденные за убийство и грабеж

В Волгоградской области два человека совершили побег из областной психиатрической больницы, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Сообщение в полицию поступило рано утром в воскресенье, 11 августа. Находившиеся на принудительном лечении двое мужчин, 30 и 31 года, отжали решетку и сбежали через окно второго этажа. Один из них ранее был судим за убийство, другой — за грабеж.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД Антона Корнаухова, мужчин признали опасными для общества и поместили в стационар по итогам обследования в психбольнице. Один из них оказался в медучреждении в октябре 2018 года, другой — в январе 2019-го.