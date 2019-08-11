В Испании автомобиль въехал в сидящих на террасе бара людей

В Испании автомобиль въехал в сидящих на террасе бара людей

В Жироне по меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей, сидящих на террасе бара. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, накануне вечером два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них потерял управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В ходе медицинского освидетельствования в крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не опасные для жизни, девять человек уже выписали из больницы. Пострадавшая 4-летняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет причины случившегося.

В июле автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне, пострадали семь человек. Полиция не связывала произошедшее с терроризмом.