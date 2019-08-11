В Мэрии Москвы оценили число участников Курбан-байрама в 240 тыс. человек

В Мэрии Москвы оценили число участников Курбан-байрама в 240 тыс. человек

В богослужениях в день празднования Курбан-байрама в Москве приняли участие 240 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента национальной политики Виталия Сучкова.

Он отметил, что богослужения прошли на шести площадках без происшествий и «каких-либо проблем». Все ограничения движения транспорта, введенные в связи с праздником, сняты, уточнил он.

Курбан-байрам является кульминацией хаджа — паломничества правоверных мусульман в священный город Мекку. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В Москве главная праздничная служба проходила в столичной Соборной мечети. Мусульман с праздником среди прочих поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медвев. Президент в том числе отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога в России.