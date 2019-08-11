Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, говорится на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что мусульманская община в России бережно хранит свое наследие и традиции, а ее жизнь «наполнена благими делами и начинаниями». Президент также отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога в России. «Мира вам, счастья и благополучия!» — пожелал Путин.

Курбан-байрам является кульминацией хаджа — паломничества правоверных мусульман в священный город Мекку. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В Москве главная праздничная служба проходит в столичной Соборной мечети.