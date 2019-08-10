Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилей

На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.

Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, столкнулись две грузовые машины и три легковые. Пострадали четыре человека, тяжесть их травм не уточняется. Из-за ДТП движение перекрыли на трех полосах из пяти.

Собеседник агентства добавил, что после столкновения одна из машин въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. Обстоятельства аварии выясняются.

В июне пять машин столкнулись на 24-м км МКАД, в результате чего пострадал один человек. Из-за аварии было ограничено движение на дороге, информации о пострадавших тогда не поступало.