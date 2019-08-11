В Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Путина в Крым

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал жалкими попытки украинского МИДа выступить против визита президента России Владимира Путина в Крым. Ранее в Киеве заявили, что поездка российского лидера на полуостров является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Все понятно — украинцы ссылаются на свою Конституцию. Но, кроме Конституции Украины, есть Конституция Российской Федерации, согласно которой Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации. И для посещения нашей страны президенту не нужно никаких разрешений, он не обязан давать никаких объяснений. Это очередная попытка «застолбить» Крым, но она обречена на провал, потому что возврата [полуострова в состав Украины] не будет. Это просто жалкие попытки что-то доказать», — отметил Джабаров в разговоре с РБК.

По словам сенатора, на самом деле в Киеве понимают, что в состав Украины Крым уже не вернется. «Все давно понимают, что Крым вернулся в родную гавань оттуда, куда в 1954 году волюнтаристским решением Хрущева был передан. Вернулся в страну, которая его когда-то присоединила и завоевала в упорных боях с Османской империей», — добавил он.

10 августа Владимир Путин посетил Крым и Севастополь. Глава государства побывал на международном байк-шоу «Тень Вавилона», организованном мотоклубом «Ночные волки», а также посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

11 августа МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина на полуостров. В ведомстве указали, что «вояжи российских чиновников» не могут изменить статус этих территорий, который «определен Конституцией» Украины.