Железнодорожники сообщили о повреждении платформы «Черное» в Подмосковье

Железнодорожники сообщили о повреждении платформы «Черное» в Подмосковье

В Подмосковье повредили часть платформы «Черное» Горьковского направления в сторону области, железнодорожники проводят ремонтные работы по ее восстановлению. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Чтобы быстрее возобновить посадку и высадку пассажиров из пригородных поездов, следующих в сторону области, будут использованы временные деревянные конструкции», — говорится в сообщении.

Для восстановления платформы «Черное» железнодорожные службы демонтировали ее часть с помощью специальной техники. Планируется, что работы будут завершены в понедельник, 12 августа.

По предварительной информации, в ночь на 11 августа при производстве хозяйственных работ была повреждена часть платформы. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается.

В конце июня был зафиксирован сбой на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Тогда было задержано 49 поездов, включая шесть «Сапсанов». Причиной сбоя стала кража более 1,5 тыс. м кабеля.

