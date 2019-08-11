Вооруженные люди напали на сотрудников и посетителей клуба в Бразилии

Вооруженные люди напали на сотрудников и посетителей клуба в Бразилии

Группа вооруженных людей ворвалась в ночной клуб в бразильском городе Мостардас. В результате пять человек погибли, сообщает телеканал G1 со ссылкой на полицию.

При стрельбе еще четверо пострадали. Их госпитализировали в больницы города Порту-Алегри.

По данным правоохранительных органов, в клуб ворвались как минимум трое вооруженных человек, которые начали стрелять по посетителям и сотрудникам клуба. В полиции не исключают, что преступление связано с незаконным оборотом наркотиков.

Портал Gauchazh добавляет, что среди версий произошедшего значится столкновение между двумя преступными группировками. Полиция полагает, что они могли устроить стрельбу также из-за контроля над проституцией.