Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто

Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто

Семь человек получили ранения из-за стрельбы в ночном клубе в Торонто, сообщает канадский телеканал Global News. Четверо пострадавших доставлены в больницу, один из них — в критическом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на вторник в клубе District 45. Полицию в клуб вызвали посетители ночного клуба. По данным администрации заведения, в момент, когда неизвестный открыл стрельбу, внутри находились около 250 человек, а порядок в заведении обеспечивали 40 охранников. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, воспользовавшись паникой.

В общей сложности с субботы по понедельник в городе было зафиксировано 11 случаев применения огнестрельного оружия. Общее число получивших ранения достигло 17 человек, сообщает CBC. Полиция считает, что все случаи стрельбы не были связаны между собой.

Мэр города Джон Тори сделал заявление, в котором назвал эту вспышку насилия с применением оружия «абсолютно неприемлемой» и призвал запретить ношение оружия. «Я знаю, что полиция Торонто работает без перерыва, чтобы найти ответственных за эти расстрелы и привлечь их к ответственности», — сказал Тори. По его словам, необходимо ужесточать контроль за оборотом оружия.