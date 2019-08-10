Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД

Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД

Автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором на МКАД в Москве. В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

В пресс-службе рассказали, что авария произошла на 40-м км внутренней стороны МКАД. После столкновения с эвакуатором Tesla загорелась. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места ДТП.

Утром 10 августа на 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей. Источник «РИА Новости» сообщал о четверых пострадавших. По его словам, после столкновения одна из машин въехала в пустую остановку общественного транспорта. В результате также было затруднено движение на этом участке дороги.