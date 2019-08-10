Украинский министр оценил затраты на ремонт дорог в $40 млрд

Ремонт всех дорог на Украине обойдется в 1 трлн грн (около $40 млрд) и займет около десяти лет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Новое время» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо десять лет и триллион гривен», — отметил он. Министр добавил, что для завершения ремонта в указанный срок необходимо ремонтировать по 10–15 тыс. км в год. Омелян также добавил, что данный план можно реализовать при условии стабильного финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля подписал указ, предусматривающий создание условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Омелян раскритиковал указ, в частности, из-за расчета стоимости ремонта дорог: по словам министра, приведенные в документе цифры — 165 млрд грн ($6,6 млрд) — в три раза ниже себестоимости.