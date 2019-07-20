Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о дорогах «цирком»

Министр инфраструктуры Украины, сторонник бывшего президента Петра Порошенко Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал пятничный указ Владимира Зеленского об улучшении качества дорог.

Омелян обратил внимание на экспертное мнение представителя Офиса эффективного регулирования — независимого украинского аналитического центра, опубликованное на сайте избранного президента. Согласно ему, в первую очередь на Украине необходимо провести капремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн (более 365 млрд руб.) и еще 15 млрд (более 36,5 млрд руб.) ежегодно для поддержания качества дорог. В сообщении отмечалось, что провести ремонт можно за три года.

Министр выразил недовольство как суммой, так и сроками. По его мнению, сумма занижена в три раза, в связи с чем украинские компании будут работать себе в убыток. Он уточнил, что за три года сделать такой объем работы «нереально».

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — заключил Омелян.

Министр ранее неоднократно заочно высказывал Зеленскому в Facebook свои претензии по различным вопросам. В частности, в конце мая он обвинил избранного президента в чрезмерном использовании «кацапской мовы».