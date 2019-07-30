Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом

Очевидцы заявили, что мужчина размахивал ножом, злоумышленника задержали члены экипажа яхты, он пострадал и был госпитализирован. Полиция опрашивает пассажиров и выясняет мотивы злоумышленника

Яхта «Легенда» (Legenda) (Фото: imperial-yachts.com)

Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей. По словам свидетелей, он размахивал ножом и вел себя агрессивно, его задержал экипаж судна, пишет Corse Matin со ссылкой на морскую префектуру Средиземноморья.

Во время инцидента на борту яхты находились шесть пассажиров и семь членов экипажа. По данным издания, двое моряков задержали местного жителя до прибытия правоохранителей, он получил травмы и был госпитализирован.

Жандармы опрашивают пассажиров, что займет некоторое время из-за языкового барьера, отмечает Corse Matin. Правоохранители выясняют мотивы злоумышленника.

РБК направил запрос в морскую префектуру Средиземноморья.

По данным Corse Net Infos, инцидент произошел на яхте «Легенда» (Legenda). Оба издания не называют имя россиянина, который находился на судне во время нападения.