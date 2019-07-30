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Amazon $2 300 (+21,2%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,4%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,33%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Очевидцы заявили, что мужчина размахивал ножом, злоумышленника задержали члены экипажа яхты, он пострадал и был госпитализирован. Полиция опрашивает пассажиров и выясняет мотивы злоумышленника
Яхта «Легенда» (Legenda) (Фото: imperial-yachts.com)

Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей. По словам свидетелей, он размахивал ножом и вел себя агрессивно, его задержал экипаж судна, пишет Corse Matin со ссылкой на морскую префектуру Средиземноморья.

Во время инцидента на борту яхты находились шесть пассажиров и семь членов экипажа. По данным издания, двое моряков задержали местного жителя до прибытия правоохранителей, он получил травмы и был госпитализирован.

Жандармы опрашивают пассажиров, что займет некоторое время из-за языкового барьера, отмечает Corse Matin. Правоохранители выясняют мотивы злоумышленника.

РБК направил запрос в морскую префектуру Средиземноморья.

По данным Corse Net Infos, инцидент произошел на яхте «Легенда» (Legenda). Оба издания не называют имя россиянина, который находился на судне во время нападения.

«На данный момент информации об этом инциденте в консульский отдел посольства не поступало», — заявил РБК пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов.

Яхта под названием Legenda есть в чартерном флоте компании Imperial. В основном это судно путешествует в регионе Средиземного моря, ее экипаж насчитывает семь человек, сообщается на сайте компании. «Странная информация, пока не готовы комментировать, нужно проверить», — заявили РБК в компании — операторе суперъяхт Imperial.

Авторы: Константин Нагаев, Роман Кирьянов
Теги: Корсика, яхта, бизнесмен, нападение
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