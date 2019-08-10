Huawei и Сбербанк начали переговоры по объединению платежных сервисов

Китайская компания Huawei обсуждает со Сбербанком вопрос объединения своей платежной системы Huawei Pay c банковскими сервисами, передает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга.

«Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию», — добавил он.

Чанг отметил, что Россия — важный рынок для компании. Однако Huawei не может производить все сервисы, многие из них делают партнеры, позже компания добавляет эти приложения в AppGallery. «В настоящее время у нас отличные отношения со многими российскими партнерами, о многих вы слышали: «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк», — сказал Чанг.

В 2018 году Сбербанк и Huawei заключили генеральное соглашение о сотрудничестве на два года. В рамках этого договора Huawei предоставляет Сбербанку свое оборудование, выполняет работы по монтажу и настройке оборудования и оказывает услуги по сопровождению продукции в гарантийный период.