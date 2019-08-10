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Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

Петиция с просьбой провести денежную реформу, в результате которой национальной валютой Украины вместо гривны станет американский доллар, появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в сообщении.

Автор петиции Сергей Андрощук попросил провести замену с пересчетом цен и тарифов, размеров заработной платы, социальных выплат, средств на счетах предприятий и вкладов граждан.

Петиция была размещена на сайте Зеленского 7 августа, на момент написания она собрала 52 голоса из 25 тыс., необходимых для рассмотрения заявки президентом. До окончания срока сбора подписей осталось три месяца.

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К Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

В конце июля к Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Петиция появилась на сайте 25 июля, сейчас за нее проголосовали 1288 человек. Как пишет автор, «из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей».

Теги: петиция, Владимир Зеленский, гривна, национальная валюта
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