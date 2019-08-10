Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

Петиция с просьбой провести денежную реформу, в результате которой национальной валютой Украины вместо гривны станет американский доллар, появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в сообщении.

Автор петиции Сергей Андрощук попросил провести замену с пересчетом цен и тарифов, размеров заработной платы, социальных выплат, средств на счетах предприятий и вкладов граждан.

Петиция была размещена на сайте Зеленского 7 августа, на момент написания она собрала 52 голоса из 25 тыс., необходимых для рассмотрения заявки президентом. До окончания срока сбора подписей осталось три месяца.