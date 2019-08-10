В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В городе Морогоро в Танзании перевернулся и взорвался бензовоз. В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

ЧП произошло примерно в 200 км от столицы Дар-эс-Салам, отмечает Aljazeera. Полиция сообщила, что многие погибшие были водителями такси «бода-бода» и местными жителями. Телеканал ITV показал людей, которые направлялись с канистрами к перевернувшемуся бензовозу до взрыва. Большинство пострадавших доставили больницу в Морогоро.

В начале июля в Нигерии перевернулся бензовоз. Машина загорелась и взорвалась, в это время рядом находились местные жители, которые решили собрать топливо. Погибли не менее 50 человек.