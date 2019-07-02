В Нигерии при взрыве бензовоза погибли не менее 50 человек

В Нигерии при взрыве бензовоза погибли не менее 50 человек

Как минимум 50 человек погибли при взрыве в Нигерии, когда сливали топливо из перевернувшегося на дороге бензовоза. Об этом Reuters сообщил представитель главы штата Бенуэ на юго-востоке страны.

По его словам, пострадавших с серьезными травмами доставили в больницы. Их количество собеседник агентства не уточнил.

Как отмечало местное издание Daily Post, бензовоз перевернулся 1 июля. Местные жители решил собрать топливо, когда машина загорелась. Тогда сообщалось о 26 погибших и нескольких пострадавших.

Как пишет Face2faceAfrica, бензовоз проезжал через деревню Ахумбе в штате Бенуэ, когда потерял управление, пытаясь объехать выбоину на дороге. В горящий грузовик врезался микроавтобус, который тоже загорелся.

На юге Нигерии 23 июня произошел взрыв на нефтепроводе. В результате, по данным полиции и властей, погибли восемь человек.