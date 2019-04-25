В Горбачев-фонде опровергли информацию о госпитализации Горбачева

В Горбачев-фонде не подтвердили «РИА Новости» информацию о госпитализации экс-президента СССР Михаила Горбачева. О том, что советский лидер находится в больнице, заявил режиссер Андре Сингер, снявший о нем документальный фильм, который 25 апреля показывали на ММКФ.

«Михаил Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице и не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — заявил Сингер.

Руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко отметил, что Горбачев не собирался приходить на показ. «То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — пояснил Палажченко.

Он также добавил, что днем провел с Горбачевым в офисе на работе около двух часов. ​

Документальный фильм Андре Сингера и Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым» является картиной закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Ранее вместо него планировалось показать картину Павла Лунгина «Братство», однако президент фестиваля Никита Михалков решил ее заменить по просьбе ветеранов войны в Афганистане.