В Горбачев-фонде опровергли информацию о госпитализации Горбачева

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,68 +0,36 EUR Бирж. 71,99 +0,23 Brent 74,95 +0,70% USD Нал. 65,29 63,70 EUR Нал. 72,85 71,14 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1130 -0,0026 BTC/USD Бирж. 5 526,80 +50,60 IMOEX 2 560,94 -0,70% RTSI 1 245,98 -1,42% DJIA 26 492,58 -0,39% Nasdaq 8 127,37 +0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
МЧС отправило спасателей в ЛНР из-за аварии на местной шахте Общество, 22:42 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 22:40 Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине Политика, 22:31 «Арсенал» разгромил «Спартак» в чемпионате России Спорт, 22:29 Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко Политика, 22:24 В Горбачев-фонде опровергли информацию о госпитализации Горбачева Общество, 22:21 NASA сообщило о сбое системы очистки воздуха на МКС Технологии и медиа, 22:15 Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны Политика, 21:58 Бизнесвумен из детдома: «Страх не должен останавливать на пути к мечте» РБК и Сбербанк Первый, 21:39 UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США Бизнес, 21:38 Спецпредставитель Путина заявил о продолжении ударов по боевикам в Идлибе Политика, 21:31 Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм Общество, 21:26 Кадыров после ввода санкций посоветовал США «жить в мире и согласии» Политика, 21:22 Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан Общество, 21:12
Общество ,  
0 
В Горбачев-фонде опровергли информацию о госпитализации Горбачева

В Горбачев-фонде не подтвердили «РИА Новости» информацию о госпитализации экс-президента СССР Михаила Горбачева. О том, что советский лидер находится в больнице, заявил режиссер Андре Сингер, снявший о нем документальный фильм, который 25 апреля показывали на ММКФ.

«Михаил Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице и не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — заявил Сингер.

Руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко отметил, что Горбачев не собирался приходить на показ. «То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — пояснил Палажченко.

Он также добавил, что днем провел с Горбачевым в офисе на работе около двух часов. ​

Документальный фильм Андре Сингера и Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым» является картиной закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Ранее вместо него планировалось показать картину Павла Лунгина «Братство», однако президент фестиваля Никита Михалков решил ее заменить по просьбе ветеранов войны в Афганистане.

Кинофестиваль проходил в Москве с 18 по 25 апреля.

Теги: Горбачев, госпитализация, Горбачев-фонд
Материалы по теме
Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм
Общество
Гран-при юбилейного ММКФ достался фильму о священной птице в Якутии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter