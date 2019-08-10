В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв у здания госструктуры

В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв у здания госструктуры

В Копенгагене около отделения полиции в районе Норребро прогремел взрыв. Об этом сообщает DK. Никто не пострадал.

Сообщение об инциденте поступило полицейским в 3:18 по местному времени (4:18 мск). Заместитель инспектора полиции Расмус Агерсков Шульц рассказал DK, что здание получило небольшие повреждения. После происшествия район огородили.

Полиция начала расследование, в том числе в привязке ко взрыву в Копенгагене, который произошел вечером 6 августа. Однако, по словам Шульца, еще рано говорить о том, что эти события могут быть связаны.

В результате взрыва у входа в здание Налогового управления в районе Эстеборо никто не пострадал, поврежден лишь фасад здания. Позже, передает Reuters, в полиции сообщали, что легкие травмы получил один человек.