В Дании произошел взрыв у здания налоговой службы

В Копенгагене вечером 6 августа произошел взрыв у входа в здание Налогового управления в районе Эстеборо. Об этом сообщает телеканал DR.

Взрыв произошел около 22:00 по местному времени. Никто не пострадал, поврежден фасад здания, офисы практически не затронуло, передает телеканал.

Полиции пока неизвестно, кто стал организатором взрыва. Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков отметил, что уже идет масштабное расследование. Сотрудникам налогового департамента разрешили работать из дома.

В конце июня произошел взрыв в одной из квартир в центре Линчепинга на юге Швеции. В результате пострадали 25 человек. Из-за взрыва обрушился балкон и были выбиты несколько окон.