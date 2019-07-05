В Москве четыре человека пострадали при столкновении автомобилей на МКАД

В Москве четыре человека пострадали при столкновении автомобилей на МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на 87-ом км МКАД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

В пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ уточнили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая 12-летнего ребенка.

Отмечается, что к месту ДТП по вызову вылетел экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра. Вертолет эвакуировал ребенка в столичное медучреждение.

«До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада», — подчеркнули в департаменте.

2 июля при столкновении нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека. Пять человек, в том числе четверо детей были госпитализированы.