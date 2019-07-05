Общество , 15:10
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В Москве четыре человека пострадали при столкновении автомобилей на МКАД
Четыре автомобиля столкнулись на 87-ом км МКАД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
В пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ уточнили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая 12-летнего ребенка.
Отмечается, что к месту ДТП по вызову вылетел экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра. Вертолет эвакуировал ребенка в столичное медучреждение.
«До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада», — подчеркнули в департаменте.
2 июля при столкновении нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека. Пять человек, в том числе четверо детей были госпитализированы.