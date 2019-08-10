СМИ сообщили о гибели 35 человек в результате наводнения в Индии

СМИ сообщили о гибели 35 человек в результате наводнения в Индии

В результате наводнения в индийском штате Керала погибли 35 человек, 27 пострадали и еще семь числятся пропавшими без вести. Об этом пишет India Today.

Официально власти подтвердили гибель 27 человек. Кроме того, по их данным, еще не менее 40 человек могут быть заблокированы под обломками. Более 22 тыс. жителей региона эвакуировали. Причина наводнения — муссонные ливни, которые пришли в некоторые районы Индии в конце июня.

В августе прошлого года в штате Керала также произошло сильное наводнение, жертвами которого стали более 100 человек. Без жилья остались более 200 тыс. человек. Как отмечала Русская служба Би-би-си, местные власти назвали произошедшее самым худшим наводнением за последние 100 лет.