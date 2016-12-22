В Индии жертвами наводнения стали более 100 человек

В Индии в штате Керала жертвами наводнения стали 106 человек, 150 тыс. остались без жилья. Об этом сообщил представитель местных экстренных служб, передает AFP.
По данным неназванного чиновника, в Керале были открыты 1,3 тыс. лагерей для тех, кто пострадал от наводнения. На данный момент там находятся 147 тыс. человек. По данным представителя экстренных служб, заблокированными остаются по меньшей мере 6,5 тыс. человек.
Главный министр Керала Пинарайи Виджаян заявил, что в штате «очень серьезный» кризис. Он отметил, что 80 дамб затоплены до критического уровня, и призвал местных жителей эвакуироваться, когда поступит соответствующее распоряжение. Местные власти приняли решение закрыть международный аэропорт в городе Кочин до 26 августа.
Как отмечает агентство, причиной наводнения стали сильные дожди. В спасательной операции принимают участие вертолеты и военные. На данный момент в штате развернуты 540 военнослужащих. В ближайшие дни их число возрастет, сообщает AFP. Местные власти сообщили, что вода уничтожила 10 тыс. км дорог.
Карела является популярным у туристов индийским штатом, отмечает AFP. Наводнение стало самым сильным за прошедший век, передает агентство. Кроме того, от стихии пострадали и другие индийские штаты, в том числе Карнатака и Мадхья-Прадеш.