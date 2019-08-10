Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Согласно данным ведомства, в указанных республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95-96 тыс. заболеваний (речь идет именно о болезнях — у одного человека их может быть сразу несколько). Далее идет курская область — 116,5 тыс. Хуже всего ситуация обстоит в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.

В начале августа Минздрав также назвал регионы России с минимальным количеством онкологов. По его данным, в девяти из них работают менее 20 таких специалистов. В частности, в Ненецком автономном округе (44 тыс. населения) врач-онколог — один на всю территорию, на Чукотке (49 тыс. населения) — три. Отмечалось, что в таких регионах более 40% всех случаев онкологических заболеваний выявляются на поздних стадиях, что резко снижает шансы на выздоровление.