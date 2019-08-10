Верховный суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли

Верховный суд Панамы снял обвинения в шпионаже против бывшего президента страны Рикардо Мартинелли, пишет Reuters.

В решении суда говорится, что прокуроры не предоставили достаточно доказательств и что в предъявленном обвинении возникли «обоснованные сомнения».

Мартинелли руководил Панамой с 2009 по 2014 год и был задержан в США в 2017 году, после чего его экстрадировали на родину. Экс-президента, который покинул Панаму в 2015 году, заподозрили в организации прослушки более 150 человек, включая политиков и журналистов, в то время, когда он занимал свой пост. Сам Мартинелли называл свое преследование политически мотивированным. В конце 2018 года в США также были задержаны двое сыновей Мартинелли. Их обвинили в отмывании денег. Панама добивается их экстрадиции.