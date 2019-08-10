Глава ДНР заявил о гибели двух человек из-за «подлого» обстрела ВСУ

Два человека погибли в результате «подлого» обстрела села Коминтерново со стороны украинских военных. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, сообщение опубликовано на его сайте.

По его словам, украинские военные в нарушение заключенного контактной группой в Минске перемирия применяли гранатометы, стрелковое оружие и боевую машину пехоты. Пушилин счел обстрел способом провокации военных ДНР, чтобы они также нарушили договоренности.

Самопровозглашенные республики Донбасса и украинские военные регулярно выдвигают обоюдные обвинения в обстрелах. В частности, контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР заявила о срыве соглашения Украиной. 5 августа в Минобороны Украины заявляли, что ДНР четыре раза нарушила перемирие. По данным ведомства, в результате погибли четверо украинских военнослужащих и один получил ранения.