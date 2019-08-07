На синей ветке московского метро произошел сбой

На Арбатско-Покровской (синей) ветке московского метро приостановлено движение поездов от «Партизанской» до «Щелковской», передает корреспондент РБК.

На странице столичного метрополитена в Twitter говорится, что это произошло из-за падения пассажира. Другие подробности не сообщаются.

Позднее метрополитен уточнил, что движение восстановлено. «Требуется время, чтобы войти в график», — отметили в метро.

В начале августа сбой произошел на серой ветке московского метро. Причиной остановки движения также стало падение пассажира на пути.