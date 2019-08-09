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В Сети появилось видео подрыва трубы АЭС в Германии

В Германии с помощью контролируемого взрыва снесли градирню закрытой атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Видео взрыва опубликовал телеканал RT.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, АЭС Мюльхайм-Керлих была закрыта в 1988 году, после всего лишь 13 месяцев эксплуатации. С тех пор продолжается работа по демонтажу строений. В 2018 году была демонтирована верхняя часть 80-метровой градирни АЭС. 

Нижняя часть градирни осталась невредима. Ее снос с помощью взрыва был опасен из-за того, что она располагается слишком близко к самому реактору.

С 2000 года в ФРГ действовал мораторий на строительство новых атомных электростанций. Позднее правительство Германии приняло решение полностью отказаться от использования ядерной энергии. К 2029 году все АЭС в стране должны быть закрыты.

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Теги: Германия, АЭС, взрыв
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