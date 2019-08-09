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Онколог назвал семь признаков развития рака

Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.

Так, первым признаком рака, по словам ученого, являются любые необычные кровотечения или выделения. Также на заболевание могут указывать уплотнения на теле, особенно утолщение молочной железы.

К опасным симптомам рака относятся незаживающие раны, включая мелкие порезы, и нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря. Кроме того, следует обращать внимание на охриплость голоса или долгий кашель, расстройства пищеварения или трудности при глотании, а также любые заметные изменения в бородавке или родинке.

В то же время, по словам онколога, эти симптомы могут говорить и о наличии других болезней, поэтому при обнаружении этих проблем необходимо сделать биопсию и гистологию. Он отметил, что за ранней диагностикой рака следует в первую очередь обращаться к врачам общей практики, а не к онкологам.

Абашин также подчеркнул, что рак перестал быть фатальным заболеванием. «Мы научились его лечить и даже вылечивать полностью, если болезнь обнаружена на ранних стадиях. Диагностическая и клиническая онкология уже сегодня достаточно хорошо развита по всей территории страны», — заявил он.

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Ранее, 8 августа, Росстат сообщил, что в 2018 году число детей, больных злокачественными онкозаболеваниями, стало рекордным для России. По итогам года всего в диспансерах находилось более 26,9 тыс. детей, в 2008 году их было 16,6 тыс., в 2017-м — 25,8 тыс. В то же время академик РАН Александр Румянцев, комментируя эти данные, отмечал, что это может быть связано с улучшением ситуации с диспансеризацией больных.

Теги: онкология, врачи
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