Суды арестовали 24 человека после акции 3 августа в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,42 +0,38 EUR Бирж. 73,31 +0,58 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,94 63,71 EUR Нал. 74,00 71,59 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1205 +0,0025 BTC/USD Бирж. 11 891,00 -164,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 306,79 -0,27% Nasdaq 7 966,74 -0,90%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Fox $45 (+27,15%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+32,56%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+23,81%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Fox $45 (+27,15%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+32,56%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+23,81%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку» Политика, 21:55 Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до десяти Общество, 21:54 Суды арестовали 24 человека после акции 3 августа в Москве Политика, 21:40 Суд в Киргизии арестовал принадлежащий Атамбаеву телеканал «Апрель» Политика, 21:35 СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве Общество, 21:34 Росгвардия опубликовала видео задержания лжеюристов в Москве Общество, 21:10 Пятая часть россиян заявила о нехватке денег до зарплаты Общество, 21:01 Минобороны сообщило о попытке наступления боевиков в Идлибе Политика, 20:54 Очевидцы сообщили о ситуации под Ачинском после новых взрывов на арсенале Общество, 20:46 РЖД опровергла наезд поезда на снаряд под Ачинском Общество, 20:37 Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях Общество, 20:35 Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах Технологии и медиа, 20:27 Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о беспорядках на акции в Москве Политика, 20:17 Девять человек пострадали из-за взрывов боеприпасов под Ачинском Общество, 20:12
Политика ,  
0 
Суды арестовали 24 человека после акции 3 августа в Москве

После акции протеста 3 августа в Москве в суды поступило 716 дел, 24 задержанным уже назначен административный арест в виде наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Кроме того, 176 человек были оштрафованы, еще двум были назначены обязательные работы. Некоторые дела были возвращены следователям, однако по большей части из них слушания перенесли на август «в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы».

Также за последние две недели, с 29 июля, в суды поступило почти 1200 дел, связанных с событиями на протестной акции 27 июля. Большей части задержанных были назначены штрафы (704). 89 человек попали под административный арест. На рассмотрении в судах остаются 390 дел.

Несанкционированные акции протеста 14, 27 июля и 3 августа в Москве были связаны с выборами в Мосгордуму, на которую по различным причинам не были допущены независимые кандидаты от оппозиции. Следственный комитет по итогам протестов открыл уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В ходе расследования арестовали 12 человек.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Еще одна акция в Москве пройдет на проспекте Сахарова. На этот раз мероприятие санкционировано властями.

Теги: аресты, акции протеста, Административные правонарушения
Материалы по теме
Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о беспорядках на акции в Москве
Политика
Директору ФБК продлили арест на 10 суток
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter