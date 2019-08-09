Суды арестовали 24 человека после акции 3 августа в Москве

После акции протеста 3 августа в Москве в суды поступило 716 дел, 24 задержанным уже назначен административный арест в виде наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Кроме того, 176 человек были оштрафованы, еще двум были назначены обязательные работы. Некоторые дела были возвращены следователям, однако по большей части из них слушания перенесли на август «в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы».

Также за последние две недели, с 29 июля, в суды поступило почти 1200 дел, связанных с событиями на протестной акции 27 июля. Большей части задержанных были назначены штрафы (704). 89 человек попали под административный арест. На рассмотрении в судах остаются 390 дел.

Несанкционированные акции протеста 14, 27 июля и 3 августа в Москве были связаны с выборами в Мосгордуму, на которую по различным причинам не были допущены независимые кандидаты от оппозиции. Следственный комитет по итогам протестов открыл уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В ходе расследования арестовали 12 человек.