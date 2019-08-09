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AMD $43 (+23,67%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Появилось видео новых взрывов на военном складе в Красноярском крае

Новые взрывы произошли на военном складе под Ачинском в Красноярском крае во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов. Видео очевидцев опубликованы в группе «Подслушано в Ачинске» в соцсети «ВКонтакте».

В результате взрыва был поврежден автомобиль, пострадали девять человек, четверо из них находятся в больницах. Администрация Ачинского района объявила эвакуацию близлежащего села Каменка.

Из-за инцидента власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального уровня.

В минувший понедельник, 5 августа, на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов. Минобороны тогда назвало причиной пожара человеческий фактор.

Теги: Красноярский край, взрывы на складе беприпасов
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