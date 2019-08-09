На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,42 +0,37 EUR Бирж. 73,31 +0,58 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 66,12 64,66 EUR Нал. 74,08 72,42 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1205 +0,0025 BTC/USD Бирж. 11 765,00 -290,00 IMOEX 2 679,72 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 288,47 -0,34% Nasdaq 7 963,47 -0,94%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+33,7%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+21,33%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Activision Blizzard $64 (+33,7%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+21,33%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах Технологии и медиа, 20:27 Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о беспорядках на акции в Москве Политика, 20:17 Девять человек пострадали из-за взрывов боеприпасов под Ачинском Общество, 20:12 В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке Политика, 20:05 На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство Общество, 19:57 Военные объяснили новые взрывы под Ачинском ударом молнии Общество, 19:55 Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики Политика, 19:50 Появилось видео новых взрывов на военном складе в Красноярском крае Общество, 19:29 Библиотерапия: как помогает литература Pink, 19:09 Стали известны причины нового взрыва на складе под Ачинском Общество, 19:08 Обвал на биржах и рекорд убытков от Uber: 5 важных событий для инвесторов Quote, 19:00 Суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара Спорт, 18:57 Атамбаеву после задержания предъявили обвинение только по одному делу Политика, 18:42 «В СССР пили в 2 раза больше»: совладелец Simple — о застое на рынке вина Pro, 18:36
Общество ,  
0 
На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство

Российскому самолету разрешили войти в воздушное пространство Украины для того, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом, как передает «Обозреватель», сообщила пресс-секретарь госпредприятия «Украэрорух» Руслана Данылив.

«Если, не дай Боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — пояснила она. Данылив отметила, что авиадиспетчеры действовали в полном соответствии с международными нормами и не нарушили украинское законодательство. Сложившуюся на тот момент ситуацию вполне можно было охарактеризовать как чрезвычайную, подчеркнула представитель «Украэроруха»: «В такой ситуации мы не имеем права не пустить судно в воздушное пространство Украины».

Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны (в том числе и с целью транзита) в 2015 году. В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями. Однако 7 августа Boeing 737-800 российской авиакомпании «Глобус» зашел в украинское воздушное пространство. Экипаж предварительно запросил разрешения у украинских авиадиспетчеров. Границу Украины лайнер пересек в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла. Официальный представитель МИДа Мария Захарова поблагодарила Украину за это решение.

Общество
Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет

Теги: Украина, лайнер, воздушное пространство
Материалы по теме
S7 объяснила решение проложить маршрут самолета над Украиной
Бизнес
Захарова поблагодарила Киев за разрешение на пролет российскому самолету
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter