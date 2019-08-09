На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство

Российскому самолету разрешили войти в воздушное пространство Украины для того, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом, как передает «Обозреватель», сообщила пресс-секретарь госпредприятия «Украэрорух» Руслана Данылив.

«Если, не дай Боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — пояснила она. Данылив отметила, что авиадиспетчеры действовали в полном соответствии с международными нормами и не нарушили украинское законодательство. Сложившуюся на тот момент ситуацию вполне можно было охарактеризовать как чрезвычайную, подчеркнула представитель «Украэроруха»: «В такой ситуации мы не имеем права не пустить судно в воздушное пространство Украины».

Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны (в том числе и с целью транзита) в 2015 году. В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями. Однако 7 августа Boeing 737-800 российской авиакомпании «Глобус» зашел в украинское воздушное пространство. Экипаж предварительно запросил разрешения у украинских авиадиспетчеров. Границу Украины лайнер пересек в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла. Официальный представитель МИДа Мария Захарова поблагодарила Украину за это решение.