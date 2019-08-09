В МОК ответили на обозначение Курил на сайте ОИ-2020 японской территорией

Международный олимпийский комитет проведет обсуждение с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио из-за инцидента с картой на сайте игр, на которой Южные Курилы были обозначены японской территорией. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МОК.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета игр в Токио в 2020 году, в котором они дают понять, что карта на их сайте — это топографическая карта этого района. МОК продолжит обсуждения с оргкомитетом по этой теме», — сказали РБК в пресс-службе комитета.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что МОК может сделать замечание японским организаторам из-за инцидента. «В дальнейшем Россия может обратиться даже в МОК, потому что МОК точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание, что это все-таки российская территория... Поэтому, я думаю, что они, скорее всего, выскажутся на этот счет», — заявила он «РИА Новости».

Карта, на которой к Японии были отнесены острова южной гряды Курильских островов, появилась на сайте Олимпиады-2020. На этой карте давались подробности маршрута олимпийского огня по территории страны.

Российский МИД осудил подобный инцидент. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подобные действия рушат атмосферу диалога между странами.