Офис Зеленского сообщил о трудностях переезда в новую резиденцию

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в интервью Лига.net о возникших сложностях с переездом из здания на Банковой улице в Киеве.

Тимошенко пояснил, что речь не только о финансовых, но и о технических проблемах. Он отметил, что 9 августа должно состояться совещание с президентом Владимиром Зеленским по данному вопросу. По словам замглавы офиса, есть целый список из зданий, куда может быть совершен переезд. В том числе рассматривается Украинский дом (Международный конгресс-центр на Крещатике. — РБК).

«У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий», — добавил представитель офиса президента.

Ранее Зеленский заявил о том, что его офис переедет с Банковой улицы, в противном случае он «двинется умом». В июне глава государства утверждал, что «уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания». После переезда в старом здании по идее Зеленского должны открыть художественный музей, где будут выставлять картины из запасников.