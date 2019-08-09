Ученый объяснил появление сельдяного короля у берегов России

Появление в Приморье сельдяного короля связано с теплым дрейфовым течением, которое и принесло его. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

«Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба», — сказал Масленников, добавив, что появление рыбы не является свидетельством потепления российских вод.

По словам ученого, появление у берегов Приморья сельдяного короля — явление редкое, но не уникальное. Ранее там же замечали тропических водяных змей и белых акул.

Ранее доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков сообщил, что в российских водах впервые заметили сельдяного короля или ремень-рыбу. Рыбу обнаружили 5 августа в бухте Паллада в Приморье жители Хасанского района: ее сфотографировали, после чего отпустили.

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг. Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб.

