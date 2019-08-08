Ученые сообщили о первом появлении сельдяного короля на побережье России

В российских водах впервые было зафиксировано появление сельдяного короля (ремень-рыба или ремнетел), заявил «РИА Новости» доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков.

«Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. <…> За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна», — сообщил он.

Как поясняет агентство со ссылкой на фотографа Антонину Тунык, рыбу удалось снять 5 августа в бухте Паллада в Приморье, после чего она была отпущена в море. Кадры с рыбой на своей странице в YouTube публиковал телеканал «Вести: Приморье».

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.