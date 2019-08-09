Португалия экстрадировала обвиняемого в похищении россиянина

Власти Португалии экстрадировали в Россию Сергея Шаталова, обвиняемого в разбойном нападении и похищении человека с целью выкупа. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По данным следствия, преступление Шаталов и его сообщники совершили в апреле 2013 года в Волгоградской области. Они проникли в квартиру потерпевшего и напали на него с оружием. Всего преступники похитили деньги и имущество на сумму более 8 млн руб. После этого они похитили мужчину и вывезли его на дачу, где вымогали у него 20 млн руб. Они удерживали потерпевшего до тех пор, пока ему не удалось освободиться самостоятельно.

Шаталов скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В марте 2019 года россиянина нашли в Португалии, после чего Москва отправила властям страны запрос на экстрадицию. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола его доставили в Москву.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере), пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества).

В середине июля Интерпол задержал в Уругвае двух россиян, подозреваемых в содействии сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози Морабито. Члена мафиозной организации «Ндрангета» должны были экстрадировать в Италию для суда за контрабанду наркотиков.