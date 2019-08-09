Португалия экстрадировала обвиняемого в похищении россиянина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,36 +0,31 EUR Бирж. 73,21 +0,48 Brent 58,35 +1,43% USD Нал. 65,72 64,97 EUR Нал. 73,63 72,84 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1202 +0,0022 BTC/USD Бирж. 11 882,39 -172,61 IMOEX 2 686,56 -0,38% RTSI 1 295,03 -0,67% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+31,28%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+28,82%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Activision Blizzard $64 (+31,28%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
AMD $43 (+28,82%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 13:24
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Общество, 16:05 Трамп признался в своем страхе перед алкоголем Общество, 16:03 В военкомате объяснили повестку журналистке Reuters Общество, 15:47 В крымском Судаке подняли флаг Украины в память о погибших солдатах ВСУ Общество, 15:46 Борьба за миллионы и ТВ. Что важно знать о новом сезоне чемпионата Англии Спорт, 15:39 От хлорофиллов к эндорфинам: почему все помешались на растениях Стиль, 15:35 «Зеленая экономика». Главные события в России 10-16 августа Зеленая экономика, 15:31  Как интернет вещей поможет медиа стать лучше Pro, 15:30 Португалия экстрадировала обвиняемого в похищении россиянина Общество, 15:29 Росстандарт сообщил об отзыве более 22 тыс. автомобилей BMW в России Общество, 15:24 Росрыболовство озвучило детали новых правил любительской рыбалки Общество, 15:23 МИД вызвал дипломата из США по поводу публикации о несогласованной акции Политика, 15:20 Объемы ввода ТЦ в регионах России сократились почти в два раза Недвижимость, 15:08 Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов Общество, 15:04
Общество ,  
0 
Португалия экстрадировала обвиняемого в похищении россиянина

Власти Португалии экстрадировали в Россию Сергея Шаталова, обвиняемого в разбойном нападении и похищении человека с целью выкупа. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По данным следствия, преступление Шаталов и его сообщники совершили в апреле 2013 года в Волгоградской области. Они проникли в квартиру потерпевшего и напали на него с оружием. Всего преступники похитили деньги и имущество на сумму более 8 млн руб. После этого они похитили мужчину и вывезли его на дачу, где вымогали у него 20 млн руб. Они удерживали потерпевшего до тех пор, пока ему не удалось освободиться самостоятельно.

Шаталов скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В марте 2019 года россиянина нашли в Португалии, после чего Москва отправила властям страны запрос на экстрадицию. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола его доставили в Москву.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере), пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества).

В середине июля Интерпол задержал в Уругвае двух россиян, подозреваемых в содействии сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози Морабито. Члена мафиозной организации «Ндрангета» должны были экстрадировать в Италию для суда за контрабанду наркотиков.

Теги: Португалия, Генпрокуратура
Материалы по теме
Польша отказала в экстрадиции сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Общество
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter