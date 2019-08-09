Трамп признался в своем страхе перед алкоголем

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post признался, что не употребляет алкоголь из-за страха, что он к нему пристрастится так же как его старший брат Фред Трамп. В 1981 году брат хозяина Белого дома умер на фоне проблем с алкоголем на 42-м году жизни.

Президент США сообщил, что именно судьба его брата подтолкнула его к тому, чтобы объявить войну опиоидным препаратам, которые серьезно распространены в США. В 2016 году 42 тыс. человек в Соединенных Штатах умерли от передозировки опиатами, согласно данным федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний. В 2017 году Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за распространения опиатов.

«Я не знаю, что бы я делал, если бы у меня не было опыта судьбы Фредди», — сказал Трамп.

Брат президента хотел стать пилотом, не желая продолжать карьеру в семейном бизнесе, связанном с недвижимостью. Трамп признался, что давил на брата, требуя от него, чтобы тот отказался от мечты, и выразил сожаление из-за этого. Фред Трамп был пилотом авиакомпании Trans World Airlines, однако, как отмечает WP, он не смог построить карьеру из-за алкоголизма.

«Он был таким красивым, и я видел, что алкоголь сделал с ним физически, и это тоже повлияло на меня», — сказал президент США. Он заметил, что боится того, что пристрастие к алкоголю может быть обусловлено генетически, и поэтому не употребляет спиртного. «Если бы я начал пить, очень может быть, что я бы не говорил с вами сейчас», — добавил он.