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Общество ,  
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Росстандарт сообщил об отзыве в России 145 кабриолетов Bentley

Официальный представитель Bentley в России «Фольксваген Груп Рус» отзывает 145 автомобилей модели New Continental GT в связи с проблемами с аккумуляторной батареей — из-за низкого напряжения в ней может произойти отказ блока переключателей центральной консоли. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат кабриолеты, приобретенные в 2018–2019 годах. Чтобы понять, попал ли тот или иной автомобиль под отзыв, можно сверить его VIN-номер со списком (.pdf), опубликованным Росстандартом.

Для решения проблемы необходимо обновить программное обеспечение блока или заменить его на новый. Ремонт для владельцев машин проведут бесплатно, говорится в сообщении.

Общество
В России отзовут более 2 тыс. автомобилей Porsche Panamera

В начале июля представитель Porsche на российском рынке сообщил об отзыве 2055 машин модели Panamera (тип 970) из-за возможности короткого замыкания в кондиционере. Дилер собирается отозвать машины, проданные с декабря 2010 года по октябрь 2017-го.

Теги: Bentley, Volkswagen Group, отзыв автомобилей из России
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