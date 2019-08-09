Власти сообщили об отсутствии влияния непогоды на транспорт в Москве

Власти сообщили об отсутствии влияния непогоды на транспорт в Москве

Непогода не оказала влияния на работу транспорта в Москве. Об этом РБК сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Все автобусы, трамваи и электробусы проходят необходимое техническое обслуживание перед выходом на линию. На метрополитене и МЦК проводится постоянный мониторинг течей и влажности», — отмечает департамент.

При этом владельцев машин попросили по возможности отказаться от поездок на машине в плохую погоду, что поможет снизить загрузку дорог и обеспечить приоритетное движение общественного транспорта.

Ранее власти сообщили, что в Москве не обнаружили подтоплений из-за сильного дождя, который прошел в ночь на 9 августа. Чтобы предупредить временное скопление воды на проезжей части и во дворах, службы «Мосводостока» работают в усиленном режиме.